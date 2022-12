La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amel Belhaj Moussa, a annoncé que son département a lancé un nouveau programme d’intégration économique et sociale pour les familles en vue de prévenir la migration illégale.

Au cours d’une cérémonie organisée à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la famille que ce programme, basé sur une approche nationale globale, sera mis en oeuvre en collaboration avec toutes les parties intervenantes pour le traitement du phénomène de la migration irrégulière sous tous ses aspects.

“Ce programme, qui sera élaboré avec l’aide des spécialistes, psychologues, sociologues, bureaux d’études et représentants des autorités régionales et locales, société civile et structures gouvernementales, ciblera les régions de Sfax, Mahdia, Sidi Bouzid, Kasserine et Médenine, et englobera tous les gouvernorats entre 2023 et 2025”, a-t-elle expliqué.

Moussa a souligné que le phénomène de la migration irrégulière sera traité selon une approche multidimensionnelle qui tient compte de la prévention, la sensibilisation et la formation et le renforcement des capacités. “Des visites seront effectuées aux villes et quartiers pauvres à forte densité démographique pour faire participer les jeunes aux débats de sensibilisation quand aux répercussions négatives de la migration irrégulière et l’organisation de programmes de formation et d’apprentissage des langues”, a-t-elle ajouté.

Elle a affirmé que cette stratégie vise également l’encadrement et l’intégration à travers l’accompagnement et l’autonomisation économique et sociale des familles et des jeunes migrants irréguliers, ainsi que l’engagement à poursuivre les contrevenants dans le cadre du respect de la loi et des droits de l’homme.