La première séance 2022-2023 du séminaire “Chantiers d’écriture. Lectures en partage” se tiendra le 12 décembre 2022 à la Faculté des lettres et des Sciences humaines de Sousse, en co-organisation avec l’Association ciné-sud patrimoine. Elle est organisée par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) dans le cadre de la 7ème édition de ciné-musée Sousse (11-13 décembre 2022).

Cette journée sera marquée par la projection du film “Sur les traces de Frantz Fanon”, en présence de son réalisateur, Mehdi Lallaoui.

L’auteur des Damnés de la terre et de Peau noire, masques blancs, penseur et psychiatre panafricain engagé dans les luttes anticolonialistes, Frantz Fanon est né à Fort-de-France en 1925. Il débarque en soldat sur les plages de Provence en août 1944. Il deviendra psychiatre et s’engagera aux côtés des Algériens, dans leur combat pour l’indépendance.

Décédé à l’âge de 36 ans, il laisse une œuvre majeure sur les rapports de domination entre colonisés et colonisateurs. Le film part sur les traces de Frantz Fanon, en interrogeant ceux qui l’ont côtoyé, pour redécouvrir cet homme d’exception.

Né en 1958, Mehdi Lallaoui est auteur d’une dizaine d’ouvrages d’histoires contemporaines et réalisateur de plus de 45 films documentaires. Ses productions ont pour thèmes les mémoires ouvrières (particulièrement celle de l’immigration algérienne), les mémoires urbaines et la mémoire coloniale.

Parmi ses distinctions: étoiles de la SCAM, Clio d’or du meilleur film d’histoire. En 1990, il co-fonde, avec Samia Messaoudi et Benjamin Stora, l’association “Au nom de la Mémoire”.

Ce séminaire est co-organisé par l’Unité de recherche Anthropologie, Territoire, Savoir et Perspective de la FLSHS, et l’IRMC. Il est coordonné par Kmar Bendana et Khaoula Matri, chercheures associées à l’IRMC.