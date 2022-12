Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, a annoncé qu’une enveloppe de 30 millions de dinars (MDT) a été allouée au financement de l’économie solidaire et sociale.

En marge de l’ouverture de la 4e édition du Forum tunisien sur le thème “l’économie au service de l’intérêt général”, jeudi 1er décembre 2022, le ministre de l’Emploi a souligné que le premier lot des financements, soit 10 MDT, sera distribué le 15 décembre 2022 à ceux qui souhaitent investir selon cette approche économique.

Il a précisé que son département a achevé la préparation des textes d’application réglementant l’économie solidaire et sociale, et que l’Etat a opté pour une démarche permettant l’allègement des procédures juridiques pouvant freiner le développement, en vue d’impulser le secteur économique et créer de nouveaux postes d’emploi.

“Les catégories ciblées par l’économie solidaires sont celles qui adhèrent à l’ouverture de l’économie sur l’entreprise et au développement de l’infrastructure liées notamment au secteur des services tels que les écoles et les hôpitaux” a-t-il expliqué.

Il a ajouté que ce genre d’investissement permet aux entreprises d’assumer leur responsabilités dans la réalisation du développement, relevant que l’état assume son rôle dans la mise en place d’un cadre général permettant d’assurer une cohésion entre les secteurs publics et privés.

Ont pris part à cette 4e édition du Forum tunisien, l’ambassadeur de France à Tunis, André Parant, celui d’Allemagne à Tunis et des représentants d’organisations actives dans le secteur de l’économie solidaire.