La coopération entre la Tunisie et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et les projets futurs du programme durant la prochaine période ont été au centre de la rencontre tenue mardi entre le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied, et la représentante-résidente du PNUD en Tunisie, Céline Moyroud.

Selon un communiqué du ministère de l’Economie, la rencontre a permis d’examiner les résultats et propositions d’une étude réalisée par le PNUD pour dynamiser les activités économiques et améliorer la situation sociale dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Cette étude sera rendue publique lors d’une journée d’information qui aura lieu prochainement.

Ils ont également évoqué les moyens permettant de financer le développement et le rôle du secteur privé dans ce domaine ainsi que sur le partenariat public/privé, en tant que mécanismes d’appui aux efforts de l’Etat en matière de réalisation des projets prévus dans le cadre du plan de développement (2023-2025) dans certains domaines: énergies renouvelables, transport, éducation, santé, eau, agriculture, traitement des eaux usées, recyclage des déchets et leur valorisation.

Saïed et Moyroud ont aussi parlé des projets futurs prévus par le programme de coopération entre la Tunisie et le PNUD, notamment l’autonomisation économique de la femme, la lutte contre les changements climatiques et l’encouragement de l’initiative privée, à travers l’identification de nouveaux mécanismes de financement au profit des petites et moyennes entreprises (PME) et de très petites entreprises (TPE) et le renforcement des capacités de l’administration en vue d’identifier des financements dans le cadre du fonds vert.