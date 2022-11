L’Institut français de Tunisie IFT a lancé l’appel à candidatures pour le programme de résidences de recherche et de création de la Villa Salammbô (La Marsa), un lieu d’accueil pour la recherche et l’élaboration de projets artistiques en Tunisie avec une nouveauté pour la 4ème édition en 2023 : les candidats tunisiens résidents en Tunisie sont désormais éligibles au programme pour des projets portés en duo avec des artistes français résidents en France, toutes disciplines confondues.

Les duos devront déposer une seule candidature commune. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 9 janvier 2023 à minuit (heure de Tunis). Cette résidence propose un lieu d’incubation, permettant de nourrir des projets de recherche avec un ancrage en Tunisie et de nouer des complicités artistiques entre artistes africain et français.

Le programme propose des résidences d’un mois à compter du 1er septembre 2023 pour des projets de création en solo ou en tandem.

Ce programme de résidences est destiné à des créateurs, penseurs et chercheurs français ou étrangers domiciliés en France, des créateurs, penseurs et chercheurs tunisiens portant un projet en duo avec candidats français ou étrangers domiciliés en France ainsi qu’à des créateurs, penseurs et chercheurs ressortissants d’un pays du continent africain (hors Tunisie).

Les disciplines concernées sont les arts visuels (photographie, peinture, sculpture, architecture, design, art numérique), les spectacles vivants (danse, théâtre, musique, arts de la marionnette, arts du cirque) , le cinéma et documentaire, la littérature (BD, littérature jeunesse, etc.), les sciences humaines et sociales.

En étroite collaboration avec l’ambassade de France en Tunisie, l’Institut français de Tunisie a lancé en 2018 ce programme de résidences dédié à la recherche et à la création artistique d’excellence.

Les commissions de sélection annuelles font appel à des professionnels reconnus du secteur culturel en Tunisie et en France dans les différents champs disciplinaires. Les précédents appels à candidatures lancés depuis 2018, ayant enregistré un large succès, ils ont permis de sélectionner une trentaine de lauréats dans différentes disciplines.