L’OMT revient à Riyad dans un rôle de trait d’union entre les dirigeants publics et privés alors que le tourisme doit relever d’importants défis : l’inflation élevée, l’insécurité géopolitique et l’urgence climatique.

Au Sommet mondial du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), qui se déroule cette semaine dans la capitale saoudienne, Riyad, l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a souligné l’importance vitale de l’éducation et des investissements, deux facteurs indissociables pour que l’immense potentiel du tourisme se matérialise en tant que moteur du développement durable et inclusif.

La participation de haut niveau de l’OMT à ce rendez-vous majeur du secteur privé illustre une fois de plus la capacité incomparable et naturelle que possède l’Organisation de mettre en relation les ambitions politiques et les moyens d’action privés.

Éducation : un investissement dans l’avenir du tourisme

S’exprimant avant les deux moments forts du Sommet, à savoir le “Dialogue des dirigeants mondiaux“ et le “Débat d’ouverture du Sommet“, le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « Cette année, nous avons porté pour la première fois le tourisme à l’Assemblée générale des Nations unies et avons aussi mis le tourisme à l’ordre du jour du G20 ». Et d’ajouter : « L’OMT peut être votre voix au niveau de la gouvernance mondiale ».

Sur la lancée des grands événements tenus en 2022, comme la Journée mondiale du tourisme à Bali, le sommet ministériel au World Travel Market de Londres et, plus récemment, la réunion du Conseil exécutif de l’OMT à Marrakech, le Sommet du WTTC est la toute dernière plateforme en date que l’OMT utilise comme tremplin pour faire avancer ses priorités d’augmenter les investissements dans le tourisme et promouvoir l’éducation et la formation au tourisme. Ainsi que l’a exposé Pololikashvili aux participants, agir en faveur de l’acquisition de compétences est « un investissement dans l’avenir, pour construire le secteur du tourisme dont nous avons besoin ».

Une vision d’avenir pour le tourisme

Dans le contexte du Sommet du WTTC, l’OMT a invité tous les représentants de haut rang à revenir au Royaume d’Arabie saoudite en 2023 pour les célébrations officielles de la Journée mondiale du tourisme le 27 septembre sur le thème des investissements verts. En accueillant cette journée internationale qui met à l’honneur le secteur, le Royaume d’Arabie saoudite confirme son ambition de devenir une destination émergente de tout premier plan.

L’Arabie saoudite est un ardent défenseur de la mission de l’OMT de faire du tourisme un moteur du développement durable et inclusif. L’OMT a ouvert son premier bureau régional pour le Moyen-Orient en mai 2021 à Riyad. Construit en un temps record en pleine pandémie, le bureau va devenir un pôle régional et mondial dans le domaine de l’éducation et la formation au tourisme et d’un tourisme au service du développement rural.