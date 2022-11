La Belgique va devoir affronter le Maroc pour son deuxième match de la compétition en coupe du monde de football Qatar 2022, le Maroc reste l’une des meilleures équipes africaines et ça ne sera pas un match facile pour les diables rouges.

Classement au terme du premier Match du Groupe F

Belgique : 3

Croatie : 1

Maroc : 1

Canada : 1

“Il y a des choses intéressantes et ça fait longtemps qu’on n’a pas eu une aussi belle équipe. Il y a de l’expérience car pas mal de joueurs marocains jouent à l’étranger. Et si vous ajoutez la folie et la technique de cette équipe en plus, ça peut faire mal”, souligne Nordin Jbari cité par RTBF.

Date et heure du Match : Dimanche 27 novembre, 14h (heure TN)

Stade : Stade Al Thumama , Al Wakrah

Arbitre : Le Mexicain Cesar Ramos

Où regarder le match : Sur BeIN Sports 1, En live streaming sur BeIn Sports CONNECT et sur FIFA+,TF1,Arryadia Direct TNT (chaîne marocaine)

