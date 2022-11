Une sélection de 12 pièces arabes et africaines vont concourir pour le Tanit d’or des Journées Théâtrales de Carthage (JTC) qui accueilleront cette année 82 œuvres théâtrales de 23 pays.

La Cité de la culture abrite, chaque année, les cérémonies d’ouverture et de clôture des JTC qui fêtent leur 39ème anniversaire cette année, du 3 au 10 décembre.

Après l’Egypte en 2021, le Sénégal sera l’invité d’honneur de cette 23ème édition. Le théâtre sénégalais a été le premier jalon de l’instauration de la politique culturelle de ce pays. Un hommage sera ainsi rendu à un théâtre notamment d’expression française et à une grande figure du Sénégal et du continent africain, Léopold Sedar Senghor. Ce dernier était poète, écrivain et premier président de la République sénégalaise qui a œuvré pour un théâtre africain indépendant.

Les Journées verront le retour du Liban et du Soudan qui étaient absents durant les dernières sessions des JTC. Le Maroc et la Syrie, les grands absents de l’édition précédente -pour des raisons sanitaires et les restrictions sur les voyages à cause du Covid-19-, sont aussi au programme.

Des hommages posthumes seront rendus à Hichem Rostom, acteur, metteur en scène, réalisateur et ancien directeur des JTC, ainsi qu’aux acteurs Tawfik Bahri, Sadok Mejri, Mongi Tounsi, Ismail Bouslama, Bechir Khamouma et à l’artiste plasticien Adel Megdiche.

Les Tunisiens Salwa Mohamed, Mohamed Yangui et Alaeddine Ayoub, l’Egyptienne Souhir Morchedi, le Syrien Ayman Zaydan, l’Irakien Kacem Bayatli et le Malien Habib Dembélé -à la fois acteur, metteur en scène, poète et conteur- seront eux aussi au coeur des hommages prévus pour les acteurs et actrices arabes et africains.

Le programme complet de ce rendez-vous théâtral annuel d’envergure arabe et africaine a été dévoilé, vendredi, à la Cité de la Culture. Le comité directeur des JTC présidées cette année par Nissaf Ben Hafsia, a annoncé un total de 12 pièces en compétition avec 31 pièces hors compétition, 12 pièces du théâtre du monde, 4 pièces de théâtre amateur et 7 pièces de théâtre pour enfant et 8 spectacles de rue.

La cérémonie d’ouverture aura lieu samedi 3 décembre à la Grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis. A cette occasion, ” Moi le Roi ” de Moez Hamza et ” Juste un sourire ” de Hatem Derbel seront présentés, respectivement au Théâtre des régions à la Cité de la Culture, et à la salle Le Rio, au centre-ville de Tunis.

Outre la compétition officielle, les JTC proposent différentes sections dédiées au théâtre du monde, au Théâtre de liberté (12 spectacles dans les prisons), aux Expressions théâtrales de l’immigration, au Théâtre d’enfants, au théâtre d’école, au Théâtre amateur, aux spectacles de rue.

Le jury de la compétition officielle est présidé par la Tunisienne Leila Toubel, femme de théâtre, comédienne, auteure et metteuse en scène. Elle sera accompagnée par Lina Abyadh (Liban), Youssef Al Hamdan (Bahrein), Falah Chaker (Irak), Abdelwaheb Mabrouk (Tunisie) et José Mena Abrantes (Angola).

Des pièces issues des projets de fin d’année des écoles théâtrales (6) sont au programme d’une nouvelle section intitulée ” Expériences et écoles “.

Les JTC prévoient trois rencontres sur les créateurs de l’immigration, les expériences des créatrices de théâtre arabes et africaines ainsi que le théâtre saoudien, ses perspectives et aspirations. Le programme parallèle prévoit des conférences et ateliers dans différentes spécialités en lien avec le 4ème art.

Deux colloques porteront les thèmes suivants: “Vers des perspectives de production et de distribution dans les pays arabes et africains” et ” Molière, au miroir du théâtre arabe et africain”. Cinq ateliers sont programmés autour de la critique scénographique, du théâtre Forum, de la Transformation du comédien dans l’espace, de la mise en scène, du ” Physical Comedy ” et de l’art thérapie.

Les JTC est un évènement annuel organisé par l’Etablissement National pour la Promotion des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques (ENPFMCA) sous l’égide du ministère des Affaires Culturelles. Le festival créé en 1983 continue son périple, en cette édition placé sous le signe de la fête, à travers des spectacles répartis entre la Cité et plusieurs espaces de la Capitale.

Voici les pièces dans la compétition officielle des JTC 2022 (avec mention de la pièce, du metteur en scène, de la compagnie de production et du pays):

– Emittance, Taher Issa Ben LarbiTaher Larbi, Cerise production, Tunisie

– Dark Side, Nizar SaidiNizar Saidi, Fanart Productions, Tunisie

– L’aigle retrouve ses ailes, Walid Omar Boubaker, Zone de production des spectacles théâtrales- SoudanZone, Soudan

– Chams et Majd, Oussama Ghannam, Damascus Theatre Lab (DTL), Syrie

– Antigone, Okbaoui Cheikh, Association Forsan al Rokh pour les arts dramatiques Algérie, Algérie

– Les Bijoux, William Sham WetesheWilliam Weteshe, Compagnie ” Les Attaquants du théâtre “, RDC

– Les jardins des secrets, Mohamed Elhor, Akoun Theater, Maroc

– Bercail, Arona Ba, Compagnie Rescap’Art, Sénégal

– Eizdan, Mohannad Ali Hamid, ministère de la Culture (Département cinéma et théâtre), Irak

– Hamlet Insideout, Mazan Gharbaoui, Troupe du théâtre contemporain, Egypte

– Mine-terrestre, Georges Ibrahim, Théâtre Al-Kasabah, Palestine

– Savoir préparer un cocktail, Jana Bou Matar, Théâtre Performance, Liban.