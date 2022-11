La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à réaliser l’autonomisation économique des femmes, étant donné que la garantie de leurs droits leur permet de se protéger contre la violence.

Dans une allocution vidéo adressée aux participants à une conférence internationale sur le rôle des institutions d’éducation sociale dans la prévention de la violence à l’égard des femmes, Bouden estime que l’autonomisation économique est l’un des mécanismes de protection les plus importants, car la fragilité économique est la principale raison de l’exposition des femmes à la violence.

Elle a loué le rôle que les structures et organisations gouvernementales jouent dans la protection des droits des femmes, et que la question des droits humains des femmes doit être sur la ligne de front entre toutes les parties gouvernementales et non gouvernementales au double niveau national et international.

Elle a souligné le soutien des structures publiques et des parties intervenantes pour mettre en œuvre les dispositions de la loi organique n°58 de 2017 relative à la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, soulignant la nécessité de réviser et de développer les méthodes de travail, notamment celles liées à l’aspect préventif afin de lutter contre les violences faites aux femmes.

Certificat médical préliminaire pour les femmes victimes de violence

Pour sa part, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amal Belhaj Moussa, a déclaré que les signalements de violences conjugales à l’égard des femmes a atteint 80% de l’ensemble des plaintes déposées, d’où la nécessité, a-t-elle dit, de renforcer les mécanisme de protection.

Dans ce cadre, elle fait savoir que le ministère a ouvert 3 nouveaux centres de prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants à Ben Arous, Kasserine et Sidi Bouzid au cours de la campagne des 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes (organisés du 25 novembre au 10 décembre 2022), portant le nombre total de ces centres à 10, avec l’intention de créer 14 centres similaires au cours des deux prochaines années pour couvrir toutes les régions avant la fin de 2024.

Moussa a mis l’accent sur l’importance de l’octroi, depuis le mois de mars de l’année en cours, d’un certificat médical préliminaire gratuit aux femmes victimes de violence leur permettant de faire valoir leurs droits.

Un numéro 1899 entièrement dédié aux femmes…

Elle a annoncé que numéro vert 1899 dédié aux femmes victimes de violence sera, à partir de ce vendredi 25 novembre 2022, opérationnel 24h/24 et 7 jours sur 7.

Par ailleurs, la ministre a indiqué que le programme national de promotion de l’entrepreneuriat féminin et d’investissement fondé sur le genre, Raidet repose sur la conviction que l’autonomisation économique vise à consacrer davantage les droits économiques et sociaux des femmes, notant qu’une ligne de financement a été mise en place pour les groupes vulnérables, en particulier les femmes victimes de violence.