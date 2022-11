Dans le gouvernorat de Zaghouan, certains habitants estiment que les prochaines échéances politiques, notamment les élections législatives prévues le 17 décembre, constituent une opportunité pour exprimer leurs préoccupations, les partager avec les candidats en lice et aspirer à ce que ces derniers apportent de solutions aux problèmes qui entravent le développement, la création d’emplois et de projets dans la région.

En effet, parmi les problèmes auxquels face le gouvernorat, la détérioration du secteur de la santé en raison du manque de médecins spécialistes et de cadres paramédicaux, la pénurie de médicaments et la régression de la qualité des prestations dans tous les établissements hospitaliers, a indiqué à l’Agence TAP, Jaloul Aouina, militant de la société civile.

Egalement, la situation environnementale constitue une préoccupation majeure pour les habitants de la région notamment ceux de Djebel Oust à cause de la propagation de la pollution émanant des entreprises installées dans les zones industrielles dont plusieurs déversent délibérément des déchets toxiques dans l’Oued Miliane qui était l’artère du secteur agricole à Zaghouan pendant de nombreuses années, a estimé Maher Bou Ali, un des habitants.

A cet égard, le gouverneur de Zaghouan, Mohamed El-Euch a affirmé que les campagnes de contrôle ont été renforcées ces derniers mois pour dissuader les contrevenants et soutenir les efforts visant à réduire la pollution et ses risques pour la santé et l’environnement.

Le gouvernorat souffre aussi de la non-évolution du secteur touristique pourtant riche de 630 sites archéologiques et touristiques notamment le Temple des eaux et la zone de Zriba, selon les statistiques de l’Institut National du patrimoine.

Sami Haider, promoteur de projet touristique, a souligné que les procédures administratives complexes ont freiné la réalisation de nombreux projets, recommandant de faciliter ces mesures, en particulier l’octroi d’autorisations surtout en l’absence d’un commissariat régional au tourisme à Zaghouan.