Les moyens de renforcer la coopération tuniso-américaine dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à travers l’encouragement de la mobilité des étudiants entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique, ont été au centre d’une rencontre, mardi 22 novembre 2022, entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, et le gouverneur de l’Etat de Wyoming, Mark Gordon.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre du programme de partenariat entre la République tunisienne et l’Etat américain du Wyoming, a permis d’examiner les moyens d’établir une coopération entre la Tunisie et l’Etat de Wyoming dans le domaine de l’emploi et de la recherche scientifique, lit-on dans un communiqué publié mercredi par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les deux parties ont également évoqué les questions relatives à la valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation et les partenariats académiques et scientifiques établis avec l’Université du Wyoming, notamment dans les secteurs du tourisme, de l’agriculture, des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et des affaires.