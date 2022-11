Le gouverneur de l’Etat américain du Wyoming, Mark Gordon, a exprimé, lundi 21 novembre 2022 à Tunis, sa volonté de poursuivre la coopération avec la Tunisie et d’ouvrir de perspectives plus larges pour le partenariat bilatéral.

Mark Gordon, en visite en Tunisie dans le cadre du suivi des activités entre notre pays et l’Etat du Wyoming, s’exprimait au cours d’une réunion de travail avec le ministre tunisien de la Défense, Imed Memmiche consacrée à l’examen des moyens susceptibles de promouvoir la coopération entre la Tunisie et l’Etat du Wyoming.

Le ministre s’est félicité du niveau “excellent” atteint par la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique en général, et l’Etat du Wyoming en particulier. Une coopération qui a connu, au cours des dernières années, un bond qualitatif et quantitatif, particulièrement dans le domaine de la formation et de l’échange d’expertises, lit-on dans un communiqué du ministère de la Défense.

La réunion s’est déroulée en présence, notamment, du Major Général Gregory Porter, adjoint de l’administration militaire du Wyoming, et la représentante de l’ambassade des Etats-Unis et de hauts cadres militaires tunisiens et américains.