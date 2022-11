Le nouveau musée national du liège a été inauguré, le 17 novembre 2022, à Tabarka, dans le cadre de la “Semaine des forêts tunisiennes”.

Il a pour objectifs de valoriser les produits et sous-produits liés au paysage du chêne-liège en Kroumirie – Mogods ; mettre l’accent sur l’importance des pratiques culturelles et traditionnelles liées au paysage de la subéraie en Kroumirie Mogods et leur importance dans la conservation de la nature et de la biodiversité et de diffuser des bonnes pratiques de gestion des forêts de chêne-liège (programmes de formation et de sensibilisations sur les problématiques de la subéraie tunisienne).

Ce musée a également, pour ambitions de valoriser les résultats de recherche scientifique réalisés en relation avec la subéraie et les pratiques culturelles liées à cette ressource forestière ; de mettre en valeur les aspects écotouristiques de la région, de sensibiliser le public en mettant en évidence le chêne-liège et ses ressources et de faire fédérer les intervenants locaux, régionaux et nationaux pour sa promotion et sa valorisation.

Le musée a été réalisé par le Fonds mondial pour la nature pour l’Afrique du Nord (WWF NA), en collaboration avec la Direction générale des forêts, l’Institut sylvopastoral de Tabarka, la Régie d’exploitation forestière, l’Institut national de recherche en génie rurale, eaux et forêts et la société Nouvelle de Liège à Tabarka (SNL).

Il a été réalisé dans le cadre du projet “People & Cork” ” Amélioration de la valeur du paysage culturel du chêne-liège en faveur d’un développement communautaire local en Kroumirie Mogods “.

Ce projet financé par la Fondation MAVA a été lancé en janvier 2021, pour une période de 24 mois. Il vise à promouvoir les pratiques culturelles et naturelles des utilisations traditionnelles et durables des paysages forestiers du chêne-liège en Kroumirie-Mogods et à valoriser le potentiel paysager naturel et culturel de la région Kroumirie-Mogods, par la communication, le plaidoyer pour des politiques de soutien à la recherche et la promotion d’initiatives économiques durables et innovantes.

La Fondation MAVA a été créée en 1994 par le défenseur de l’environnement et philanthrope suisse Luc Hoffmann, dans l’objectif de soutenir la conservation de sites emblématiques comme la Camargue (France) et Doana (Espagne), est peu à peu devenue une fondation professionnelle et un bailleur majeur pour la conservation dans le monde. Son approche s’est élargie pour inclure l’économie durable, le financement vert et l’utilisation responsable des ressources…