Même si réellement, c’est la 37ème édition du Marathon COMAR né en 1986, les organisateurs ont considéré que celle qui démarre le 4 décembre 2022 est la 35ème, car les 36ème et 37ème ont été virtuelles. Cette édition sera placée sous un label écologique : «Courons pour une Tunisie verte».

A COMAR, l’assurance ne s’arrête pas à la couverture risque ou l’indemnisation des assurés, la dimension RSE est très présente, le financement des événements culturels y est légion et l’engagement pour un environnement sain, un développement durable et une qualité de vie meilleure y est affirmé. C’est, à n’en pas douter, la meilleure des assurances.

«Nous revenons après 2 ans d’absence physique mais nous avons quand même organisé des maratons virtuels en 2020 et 2021, à cause de la pandémie Covid+», a précisé Lotfi Ben Haj Kacem, DG de COMAR, lors d’une conférence de presse organisé vendredi 18 novembre, rappelant que le Marathon est cité dans le calendrier de la Fédération internationale de l’athlétisme sachant que 3 courses seulement en Afrique portent ce label.

«Nous pouvons nous énorgueillir d’avoir comme participants dans le Marathon des coureurs d’élite internationaux. Nous-mêmes prenons en charge des managers internationaux pour accompagner les coureurs étrangers dont le nombre augmente d’année en année et se compte par centaines. Pour cette édition, le nombre des préinscrits s’élève à plus de 2079 dont 534 étrangers. Nous pensons que le nombre total des participants se situera entre 6000 et 7000 coureurs. Le marathon n’appartient pas à la compagnie d’assurance COMAR, c’est un événement national qui donne à la Tunisie un rayonnement international. Nous y avons investi près de 1,6 MDT».

Outre la dimension sportive et touristique du Marathon COMAR, le militantisme écologique et environnemental s’impose de plus en plus en tant qu’axe majeur en faisant un outil efficient pour la protection de l’environnement.

C’est donc une alliance verte que les organisateurs ont signé avec l’association «Tounes Clean Up» pour œuvrer au reboisement des forêts incendiées : un arbre planté pour 1 dinars collecté. Grâce à ce partenariat, 20 623 arbres ont été plantés en 2021. Les opérations de reboisement s’étendent du 15 novembre au 31 mars tous les dimanches.

“Tounes Clean Up” est une ONG Tunisienne qui milite pour la préservation de la nature et la protection de l’environnement, elle rassemble des centaines de bénévoles actifs âgés de 18 à 40 ans et plusieurs milliers qui participent aux actions ponctuelles.

Le Marathon COMAR de Tunis-Carthage inclue différents formats : le Marathon, le semi-Marathon, la course pour tous et le Kids Marathon.

Pour cette édition, le parcours semi-marathon est de 21,5km et le Parcours Marathon de Tunis-Carthage est de 42,195 km.

A.B.A