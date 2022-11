Les bons de trésor à court terme sur une période de 52 semaines viennent à la tête de la liste des moyens d’emprunts intérieurs adoptés par le gouvernement à fin août 2022, à travers la collecte des montants de 2, 760 milliards de dinars sur l’ensemble des emprunts intérieurs et extérieurs estimés à11, 298 milliards de dinars.

Les résultats provisoires de l’exécution du budget à fin août 2022, révèlent que la Tunisie est incapable de mobiliser des financements à travers les ressources de financement intérieur tels que les bons de trésor zéro coupon et ceux du financement extérieur dont le prêt du Fonds Monétaire International et le marché financier et la souscription des sukuks islamiques malgré leur intégration dans la loi des finances.

Les mêmes données statistiques indiquent que le gouvernement a mobilisé près de 5,138 milliards de dinars sous forme d’emprunts intérieurs et un montant de 6,159 milliards sous forme des financements extérieurs.

L’emprunt obligataire national a contribué jusqu’à fin août 2022, à fournir des ressources financières estimées à 1,193 milliard, alors que les bons de trésor assimilables (BTA) ont permis d’injecter des ressources évaluées à 0,844 milliard dinars, sans compter les autres ressources de crédits atteignant 0,339 milliard de dinars.

Le ministère des finances a retiré, auprès de différentes parties dans le cadre du renforcement du budget de l’Etat, un montant estimé à 4,8 milliards de dinars, inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale, et près d’un milliard de dinars sous forme de crédits extérieurs dédiés aux projets de l’Etat.

Les tirages budgétisés sont répartis comme suit : 0,966 milliard de dinars auprès de l’Union Européenne, 0,861 milliard de auprès du programme de la coopération bilatérale avec l’Algérie, 0,605 milliard de dinars par la Banque Mondiale et près de 2 milliards de dinars par la banque Africaine de l’exportation et de l’importation.

Le même document a signalé que les prêts extérieurs rétrocédés aux entreprises publiques sont estimés à 0,191 milliard de dinars, à fin aout 2022.

D’après le ministère des finances, l’ensemble des crédits ont atteint 7,1 milliards de dinars, jusqu’à fin août 2022, alors que les remboursements ont franchi le cap de 7,3 milliards de dinars.