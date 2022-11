La Tunisie et la Libye ont signé un procès-verbal d’accord stipulant la formation d’une équipe de travail commune chargée d’élaborer une étude pour la réalisation d’une zone économique franche commune au poste frontalier ” Ras Jédir “, dans le but de faciliter les transactions des hommes d’affaires libyens et la circulation des marchandises entre les deux pays.

Le document a été signé mercredi 16 novembre 2022 par la ministre tunisienne du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi, et son homologue libyen chargé de l’Economie et du Commerce, Mohamed Al-Hwaij, indique un communiqué publié le 17 courant par le ministère du Commerce sur sa page officielle Facebook.

Al-Hwaij a mis l’accent sur l’importance du secteur privé dans les deux pays , appelant à renforcer son rôle dans la dynamisation du trafic commercial. Le responsable libyen a également évoqué la nécessité de faciliter les procédures administratives et financières pour les hommes d’affaires libyens et d’encourager les investisseurs à financer des projets dans le secteur de l’infrastructure de base.

L’objectif de la convention est de faciliter la circulation des marchandises entre les deux pays à travers l’annulation de tous les obstacles, outre la formation d’une équipe de travail commune chargée de mettre en place une vision sur la sécurité alimentaire et médicamenteuse dans les deux pays.

La convention encourage les hommes d’affaires à investir dans des projets d’infrastructure de base dans les deux pays et permet d’appliquer l’accord de reconnaissance mutuelle des certificats de conformité et de qualité.

Cet accord vise à faciliter les procédures d’entrée des marchandises étrangères importées par la Libye à travers les accès tunisiens, outre la signature d’une convention de jumelage entre le conseil libyen de la concurrence et celui tunisien.