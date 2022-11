Tunisia-Africa Business Council (TABC) annonce la signature d’un accord de partenariat avec le IABW (Italian African Business Week), une organisation italienne qui œuvre pour le renforcement de la coopération entre l’Italie et le continent africain.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de sa politique d’internationalisation de son activité et de la diversification de ses champs d’action, ainsi que son ouverture sur son environnement associatif et économique, explique TABC.

“Cet accord permettra aux deux partenaires d’œuvrer ensemble pour le développement d’une coopération triangulaire Italie /Tunisie/Afrique , ainsi que l’exploration de nouveaux champs de collaboration dans divers domaines dont l’innovation, la transition énergétique, la transition écologique, le développement durable, la formation et la digitalisation, indique le TABC.

La convention a été signée par Jaziri Anis, président du TABC, et Cleophas Adrien Dioma, président de l’IABW, en marge de la sixième édition du forum Italia Africa Business Week, tenu à Rome le 16 novembre 2022.

Cette édition, intitulée ” AFRICA NEXT GENERATION, à laquelle ont pris part des hommes d’affaires italiens et africains, a axé ses travaux sur plusieurs thèmes liés aux défis de la transformation verte et numérique , l’innovation et la numérisation, la durabilité et la transition écologique, les systèmes de santé et l’agrobusiness.