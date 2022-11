En prélude au XVIIIème Sommet de la Francophonie, des 19 et 20 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie, et dans la perspective des États généraux de l’intelligence économique francophone (EGIEF) prévus les 19-20 octobre 2023 à Bruxelles, Le Centre Africain de Veille et d’Intelligence Économique (CAVIE), présidé par Guy GWETH organise le Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF) dans sa première édition.

Le parrain de l’événement est Radhi MEDDEB.

C’est la première fois, dans la sphère de l’intelligence économique et stratégique, que les acteurs des quatre points de la planète, ayant en partage le français, se réunissent en un seul lieu pour penser la compétitivité de la Francophonie économique.

Il s’agira notamment de décideurs économiques et politiques, de chercheurs, d’opérationnels, d’associations, d’éditeurs de livres et de logiciels. Les meilleurs d’entre eux seront primés, à cette occasion, par le comité d’organisation.

Dans une dynamique d’intelligence collective et d’excellence, les festivaliers croiseront leurs cultures sectorielles, leurs lectures des différents contextes, leurs compréhensions des enjeux actuels et futurs du monde, leurs visions philosophiques, leurs productions intellectuelles, leurs innovations technologiques et leurs carnets d’adresses pour une Francophonie économique plus compétitive et renouvelée.

Le slogan du FIEF est « Agir ensemble pour gagner ensemble » et sa première édition est placée sous le thème : « Doper la compétitivité de la Francophonie économique ».

L’événement est assorti d’un livre blanc visant à « Doper la Francophonie économique ». Cet ouvrage collectif est réalisé :

-Sous la direction de Monsieur Guy GWETH,

-Préfacé par Radhi MEDDEB

–Avant-propos : Claude REVEL

–Préambule : Long TRANG

–Postface : Ameenah GURIB-FAKIM.

Il sera remis aux dirigeants réunis pour le XVIIIè Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements des pays membres de la Francophonie à Djerba.

35 intervenants de 36 pays sont attendus à Djerba à cette occasion. Le FIEF sera ensuite organisé, en rythme annuel, dans une capitale francophone, et de manière rotative, sur les cinq continents.