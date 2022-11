“Dans le cadre des premiers échanges Tunisie-France en matière du livre audio qui ont commencé par une expérimentation en 2019, “La plume de Paon” s’emploiera à poursuivre cette aventure dans de nouvelles échéances, notamment lors de l’événement “Strasbourg capitale mondiale du livre Unesco” en 2024 à travers éventuellement un “Focus sur la Tunisie” en vue de faire entendre les voix de la Francophonie dans leur diversité”. Cette annonce a été faite par Cécile Palusinski, présidente de l’association française “La Plume de Paon”, lors d’une conférence de presse organisée, lundi 14 novembre au Centre de presse au Village tunisien de la Francophonie, par les Alliances françaises de Bizerte (AFB) et de Djerba (AFD) pour présenter la première semaine du son de l’Unesco dans sa version tunisienne, organisée en partenariat avec l’Institut français de Tunisie (IFT).

Lors de cette conférence de presse, Christophe Rioux, journaliste et président-fondateur de cette semaine tunisienne, a tenu à préciser que l’objectif de cette manifestation – qui a déjà débuté par une table ronde “L’audio, au cœur des nouveaux médias et des industries culturelles et créatives” à l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC) à Tunis et par des rencontres professionnelles à Bizerte – est surtout de sensibiliser à l’importance du sonore dans toute sa diversité et sous toutes ses formes tenant à préciser que le livre dans sa version audio qui est au coeur de cette Semaine constitue une sorte de porte d’entrée vers l’écosystème des industries culturelles et créatives dans leur variété et en parfaite interaction avec tous les champs de la création (théâtre, musique, cinéma, etc.).

Cette Semaine prendra fin, a-t-il ajouté, à Djerba par la présentation de la synthèse des différentes rencontres lors de la table de restitution intitulée “La révolution du son : ambassadeur de la francophonie et créateur de connexions” tout en ouvrant de nouvelles perspectives et des projets en devenir, à l’exemple de l’expérimentation sonore “Salammbô/Les Mureaux”, associant quartiers prioritaires de la ville en France et quartiers populaires de Tunisie.

Le fil rouge de la Semaine du Son de l’UNESCO en Tunisie, a-t-il ajouté, est l’œuvre mythique “Salammbô” de Gustave Flaubert objet de multiples adaptations sonores.

De son côté, la directrice de l’Alliance française de Bizerte (AFB), Nada Najahi, a tenu à signaler que le livre audio est porteur désormais d’ouverture et d’interculturalité offrant des possibilités infinies en interaction avec la tradition orale qui est très présente en Tunisie.

Cette Semaine est révélatrice d’importants partenariats qui vont être tissés entre le monde de la littérature et celui de l’audiovisuel et qui se traduiront notamment par le lancement d’une formation sur le son à l’ESAC.

A son tour, Yassine Hamrouni, directeur de l’Alliance française de Djerba (AFD), a mis l’accent sur la diversité aujourd’hui de l’univers des sons enregistrés et des voix humaines insistant sur la complémentarité entre le support écrit et le support numérique.

Le livre audio qui s’est développé ces dernières années à une vitesse de croisière surtout après la crise sanitaire mondiale de Covid-19 ménage de nouveaux moments de lecture, instaure de nouvelles habitudes avec l’avènement de nouveaux outils technologiques et offre un large éventail de perspectives pédagogiques et de nouvelles formules professionnelles.