La présidence de la COP27 lance l’initiative “Action pour l’adaptation et la résilience dans le domaine de l’eau” (AWARE). Cette initiative a pour objectif de placer l’eau au centre des actions d’adaptation et de résilience, en offrant des solutions d’adaptation pour la planète et les personnes, en commençant par les communautés et les écosystèmes les plus vulnérables du monde en Afrique.

L’initiative s’articule autour de trois priorités principales. Primo, réduire les pertes d’eau et d’améliorer l’approvisionnement en eau dans le monde entier.

Secundo, proposer et soutenir en second lieu la mise en œuvre de politiques et de méthodes pour une action coopérative d’adaptation liée à l’eau.

Tertio, placer le dossier de l’eau au cœur de l’action climatique afin de réaliser l’Agenda 2030.