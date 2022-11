Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmiche, a présidé, dimanche 13 novembre 2022, la commémoration du 68e anniversaire de Jebel Bargou au carré des martyrs situé dans la localité de Ain Boussaadia, délégation de Bargou (gouvernorat de Siliana).

Memmiche a indiqué que sa visite au gouvernorat de Siliana, en tant que représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, pour la commémoration de la bataille de Bargou constitue occasion d’auditionner et de transmettre aux autorités officielles, les doléances des habitants de la région.

A rappeler au passage que la bataille de Bargou s’est déroulée du 8 au 13 novembre 1954 entre des résistants tunisiens et des soldats français et compte parmi les plus importantes batailles pour la libération du pays.

Evoquant les préparatifs des prochaines élections législatives, il a rappelé que l’institution militaire joue pleinement son rôle dans la préservation de l’unité de la patrie et la défense de son intégrité et veille à la protection des établissements et institutions lors des événements nationaux.

Interrogé sur la migration irrégulière et les efforts déployés par l’institution militaire, le ministre de la défense a relevé l’importance des actions de sensibilisation pour la lutte contre ce phénomène, affirmant que les deux institutions militaires et sécuritaires travaillent de concert pour réduire les flux migratoires

De son côté, le maire de Bargou, Nourddine El Kamel, a indiqué que des manifestations culturelles et de loisirs ont été organisées vendredi 11 courant à la délégation de Bargou.

Par ailleurs, selon les déclarations de plusieurs enfants d’anciens combattants une association baptisée “les anciens combattants de la bataille de jebel Bargou” sera créée prochainement.

A noter que des habitants de la localité de Dkhila relevant de la délégation de Bargou ont bloqué la route numéro 719 entre Bargou et Ain Boussaadia pour réclamer le bitumage de la route El Ktaissia.