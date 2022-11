Une compétition internationale de projets innovants des femmes entrepreneures francophones sera organisée par l’Institut Français de Tunisie, en partenariat avec le réseau “TheNextWomenTunisie” et l’initiative “African Propaganda”, le 14 novembre 2022 de 14H00 à 18H30, dans le cadre du Village de la Francophonie qui se tiendra du 13 au 22 novembre 2022 à Djerba sur le thème la “Connectivité dans la diversité”.

L’Institut Français de Tunisie, partenaire du Village de la Francophonie, fait savoir que cet événement est ouvert au public.

La compétition accueillera des entrepreneures venues de monde francophone, dont les entreprises créées il y a plus d’un an, répondent à un besoin social, culturel, technologique ou environnemental. Sur plus de 300 candidates, 9 finalistes ont été retenues venant du Mali, de France, de Tunisie, du Sénégal et du Maroc.

Cette initiative vise à créer une opportunité de visibilité, de réseautage et de création de synergies entre les entrepreneures et les investisseurs, les partenaires publics et privés.

Le Village tunisien de la Francophonie organisé en marge du 18ème Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2022 sur l’île de Djerba, est un espace rassembleur axé sur le partage et la diversité culturelle. Il regroupera en un seul endroit la pluralité et la richesse du patrimoine francophone. Au total, une soixantaine de stands viendront meubler le Village.

Des activités culturelles et des prestations artistiques (chant, danse, musique…) animeront le Village du matin au soir grâce à la scène artistique qui sera mise à la disposition des artistes et troupes francophones.

Lancée en mai 2016, la division tunisienne du Réseau international TheNextWomen, dont le siège se trouve aux Pays-Bas, représente un lieu de réflexion, de partage et de réseautage qui compte aujourd’hui une communauté de plus de 2 000 femmes entrepreneures ainsi que des profils ” Corporate ” dans toutes les régions et travaillant dans différents secteurs d’activité.

African Propaganda est un groupe d’entreprises qui vise à faire entendre les voix des créatifs et des innovateurs africains.