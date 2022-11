Une convention cadre visant à renforcer la coopération tuniso-algérienne dans les secteurs du cuir, du textile, de l’habillement et de la chaussure, a été signée, vendredi, à Tunis, entre le Centre national du cuir et de la chaussure (CNCC) et le Groupement Algeria Corporate Univesities (GACU) e la holding publique des textiles et cuirs (GETEX).

Cette convention vise à développer une collaboration entre les trois parties en matière de formation, d’expertise et d’accompagnement dans les secteurs du Cuir, la chaussure, le textile et habillement.

L’accord prévoit également l’accompagnement dans les processus de mise en place des programmes de formation et le transfert d’expertise professionnelle et pédagogique.

Des visites et des stages du personnel seront également organisés en vertu de cette convention.

La convention a été signée, au siège du CNCC, par le directeur général du CNCC, Nabil Ben Bachir, le président directeur général du GETEX, Taoufik Berkani, et le président directeur général du GACU, Ghrieb Sifi.

Fondé en février 2015, le GETEX est une société publique algérienne qui compte plus de 8.000 salariés. Elle a pour vocation la production et la commercialisation des produits textiles, confection & habillement, bonneterie, cuir, maroquinerie et chaussures.

Le Groupement Algeria Corporate Universities (GACU) est le fruit d’un partenariat public-privé autour de la nouvelle “Ecole des métiers de l’industrie”, qui offre un appui aux entreprises industrielles publiques et privées en matière de compétences managériales, techniques, technologiques et de recherche-développement.