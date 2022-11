Le dossier complémentaire du rééchelonnement des dettes de la Société Nationale de Cellulose et de Papier Alfa ( SNCPA) sera, bientôt, examiné par un conseil ministériel à un moment où des parties syndicales affirment que la production est en arrêt à l’usine de Kasserine.

Le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines a démenti dans un communiqué publié vendredi, le licenciement d’employés affirmant avoir pris des mesures permettant à l’entreprise de disposer d’assez de liquidité pour assurer son approvisionnement en matières premières et partant garantir la durabilité de la production.

programme de restructuration financière, sociale, technique et environnementale de l’entreprise dont l’usine se trouve à Kasserine a été mis sur la table de discussion à deux reprises, dans le cadre de conseils ministériels tenus en 2022.

Des réunions ont été également organisées avec les banques, les fonds et les institutions financières pour examiner les moyens permettant un rééchelonnement des dettes de la SNCAP, d’après la même source.Il convient de rappeler que la SNCPA a repris ses activités le 13 octobre 2022, après un arrêt de plus de trois années, et ce à travers le redémarrage de la ligne de production des papiers, alors que le re-fonctionnement de la ligne de production d’Alfa demande des travaux de réparation et d’approvisionnement en matière premières nécessaires, selon le ministère.

Le département a affirmé que durant la période de l’arrêt des activités de l’entreprise, l’Etat n’a pas renoncé à son rôle dans l’encadrement de la société et de ses employés surtout à travers la garantie des salaires et le suivi des réparations.

fabrication du papier est liée, depuis la création de la société, à la rentrée scolaire et ne dure que cinq mois par an alors que la production d’Alfa demeure l’activité principale et stratégique de l’entreprise, précise la tutelle.

la reprise de l’activité de l’entreprise a été bien assurée malgré la vétusté des machines de production qui n’ont pas été pour la plupart renouvelées depuis la création de l’entreprise.

La même source a affirmé, dans le cadre d’un train de mesures en urgence, que l’entreprise a bénéficié d’un crédit de trésorerie pour le paiement des salaires des mois d’octobre et de novembre 2022.

Elle a bénéficié également d’une mesure exceptionnelle pour la vente des quantités de papiers qui ont été produites depuis la reprise de ses activités, ce qui lui permettra de la faire bénéficier des liquidités nécessaires.