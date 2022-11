La finance climatique est l’une des principales lignes de fracture de la COP27 entre pays développés et pays en développement. Cette question est au cœur des discussions lors de l’actuel sommet du climat, qui se tient du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Egypte.

Il s’agit, en premier lieu, d’examiner les progrès réalisés par les pays développés sur leur promesse de financement climatique de 100 milliards de dollars par an d’ici 2020.

L’année dernière, avant la COP26 (Glasgow), l’Allemagne et le Canada avaient publié un plan de financement climatique qui prévoyait que l’objectif serait atteint d’ici 2023. Cela est réitéré dans un rapport consultable sur ce lien.

La COP27 devrait aboutir à un objectif de financement climatique qui remplacera l’objectif de 100 milliards de dollars après 2025. Il fixera un objectif quantifié plus élevé, mais d’autres détails doivent être négociés. Les pays en développement demandent une définition plus claire de ce que signifie “financement climatique”.

Ils veulent également, plus de financements publics et de subventions au lieu de prêts, car bon nombre des pays les plus touchés sont confrontés à des crises de la dette.