Selon l’INS, l’augmentation observée au niveau des exportations (+24,9%) durant les dix mois de l’année 2022 concerne plusieurs secteurs.

Les exportations du secteur de l’énergie ont augmenté de 59,9%, celles des mines, phosphates et dérivés de 70,7%, celles des industries agroalimentaires de 33,9%, celles des textiles, habillement et cuirs de 21,6% et celles des industries mécaniques et électriques de 14,1%.

Les exportations tunisiennes vers l’Union européenne (67,3% du total des exportations) ont augmenté de 18,5%. Cette évolution est expliquée par la hausse des exportations tunisiennes vers la majorité des partenaires européens, telles que la France (15,7%), Italie (11,4%), Allemagne (24,5%), Espagne (35,5%), Belgique (20,8%) et Grèce (23,8%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec l’Algérie (50,4%) et la Libye (43,6%).

Hausse des importations de 34%

L’augmentation des importations 34% provient de la hausse enregistrée au niveau des importations des produits énergétiques (+83,6), des matières premières et demi-produits (+41,9%), des biens d’équipement (+13,7%), ainsi que des biens de consommation (+14,7%).

Pour ce qui est des importations en provenance de l’Union Européenne (44% du total des importations). Elles ont enregistré une hausse de 21,9% pour s’établir à 30,168 milliards de dinars. Les importations ont augmenté de 17,1% depuis de la France, de 41,4% depuis l’Italie et de 7,2% depuis l’Allemagne.