Le” Biotech 4.0 Center ” est le nouveau centre de compétence spécialisé en industrie 4.0 qui sera lancé bientôt, par La Société de gestion de la technopole Sidi Thabet “Biotech pole” afin de promouvoir et d’accélérer la transition numérique des petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et des technologies de la santé en Tunisie, a fait savoir jeudi, l’Agence de coopération allemande GIZ.

Le Centre, qui permettra d’accompagner et de soutenir les entreprises dans leur transition vers “industrie 4.0″, afin d’améliorer leur performance et accélerer leur développement, s’inscrit dans le cadre de l’Initiative nationale ” Vers une Industrie 4.0 (la 4ème révolution industrielle ” lancée par le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, avec l’appui financier de l’Union européenne et en partenariat avec la GIZ Tunisie, selon l’Agence. “Vers une industrie 4.0” a été lancé, en 2018, par ce département, afin de mettre la Tunisie sur la voie de la 4ème révolution industrielle.

Le BiotechPole Sidi Thabet est une Technopole dédiée aux biotechnologies, industries pharmaceutiques et parapharmaceutiques, sciences de la vie et ingénierie appliquée à la santé. Elle oeuvre à renforcer les démarches partenariales entre trois acteurs clés de l’innovation, à savoir : les entreprises, les établissements de recherche/dévelolppement et les organismes de formation.