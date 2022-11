A l’occasion du Sommet de la Francophonie “Djerba 2022”, les 19 et 20 novembre, Business France et France EduNum International (FENI) organisent le 19 novembre un colloque sur le thème “EdTech et Francophonie” , en présence d’une délégation française de 32 entreprises du numérique pour l’éducation et la formation.

Trois tables rondes se succéderont et rassembleront des institutionnels français, des décideurs africains et des experts de la EdTech francophone, pour échanger sur trois sujets importants à savoir, les enjeux du numérique du service de l’éducation et de la formation, le numérique au service de l’employabilité tout au long de la vie professionnelle et EdTech & impact : porter l’éducation et la formation sur de nouveaux territoires.