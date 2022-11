Accueilli au Parc “Djerba Explore” sur une superficie de 5 hectares, le Village de la Francophonie sera inauguré dimanche 13 novembre 2022 par un spectacle tunisien authentique servi par les sonorités de l’île de Djerba. L’ouverture artistique assez variée (films, musique, expositions, jeux streaming…) sera marquée également par la présentation d’une œuvre calligraphique réalisée à plusieurs mains et qui constitue l’une des composantes d’une manifestation sur les arts de la calligraphie arabe organisée conjointement par le ministère des Affaires culturelles et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO), et ce à la lumière de l’inscription de cette pratique artistique sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Durant dix jours, le village offrira jusqu’au 22 novembre une programmation pluridisciplinaire avec la participation d’un nombre important d’intervenants de la scène économique, académique, scientifique, technologique et de différentes entités du monde artistique et culturel francophone participantes.

Conçu en marge du Sommet de la Francophone de Djerba qui se tiendra les 19 et 20 novembre 2022, autour du slogan” Connectivité dans la diversité”, le village sera un espace ouvert à une panoplie d’activités pour la mise en œuvre d’une coopération économique, éducative, technologique et culturelle entre les Etats et gouvernements qui partagent le français, langue commune à plus de 300 millions de locuteurs répartis sur les quatre continents.

Il offrira ainsi des activités innovantes en rapport avec le thème du Sommet dès lors que l’idée centrale était de s’éloigner des thèmes récurrents et d’opter pour des thématiques nouvelles touchant davantage à la modernité et aux nouvelles technologies, de nature à permettre au Sommet de Djerba de prendre une tournure économique numérique.

194 manifestations autour de ” La connectivité dans la diversité “

Lors d’une conférence de presse organisée aujourd’hui au siège de start-up village à Tunis, en présence de Mohamed Trabelsi, coordinateur média du XVIII ème Sommet de la Francophonie, Mamia Taktek, commissaire du village, Emna Ben Yedder, commissaire du pavillon Tunisie, Mounira Mnif, présidente de l’Unité culturelle et touristique au sein de la commission exécutive du Sommet, Salwa Adelkhalek, responsable contenu numérique, et Karim Jatlaoui, directeur des relations publiques à l’ONTT, le voile a été levé sur le programme du village qui se veut un lieu convivial d’animation, de partage et d’échange, ouvert au public et où tous les participants pourront mettre en relief leur héritage culturel, artistique et artisanal mais aussi leurs potentiels et potentialités dans tous les domaines.

Ainsi, une grande partie des ateliers et des workshops est destinée aux start-up, entreprises, organisations, associations et diverses institutions relevant de plusieurs ministères (Technologies de la communication et de l’économie numérique, de l’enseignement supérieur, de la femme, du tourisme, etc.) qui auront la possibilité d’échanger et d’explorer de nouveaux horizons dans leurs secteurs respectifs.

Favorisé par l’affinité culturelle et linguistique et l’appartenance à un espace commun de partage, le village accueillera en terme de chiffres, 194 manifestations en provenance de plus de 30 Etats et institutions participants au Sommet, 27 pavillons dédiés aux Etats et aux organisations qui exposeront leur héritage culturel et leurs activités diverses.

C’est aussi 17 ateliers de dégustation culinaire, une exposition sur l’art de la calligraphie, des projections de films, 37 workshops et un cycle de conférences portant sur différents thèmes, 43 représentations artistiques et musicales. 11 spectacles virtuels dans “l’Espace expositions immersives” et 21 programmes diffusés sur la plateforme streaming, feront plonger les visiteurs dans un voyage spatio-temporel à travers les différentes civilisations francophones.

Le village, un espace de circulation de connaissances pluridisciplinaires

Cadrant avec la thématique du Sommet, la programmation du village qui se veut un espace de circulation de connaissances pluridisciplinaires, s’inscrit dans la stratégie de l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) ouverte sur la diversification des différents thèmes et qui englobe maintenant les volets politique, économique, culturel, touristique, éducatif, technologique dans le but de promouvoir les échanges sur la base de la diversité.

Le village c’est aussi un lieu d’apprentissage et de rencontres pour les femmes et les hommes d’affaires francophones et pour plusieurs opérateurs, pour faire des affaires à l’international, notamment sur le continent africain et une occasion pour la signature de conventions de coopération bilatérale.

Parmi les moments forts figure la première édition du festival de l’intelligence économique francophone (FIEF2022) sur le thème ” Dynamiser la Francophonie économique ” organisée par le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE, Cameroun) ainsi que la semaine du son de l’UNESCO qui se tient pour la première fois en Tunisie à l’initiative des alliances françaises de Bizerte (AFB) et de Djerba (AFD) et l’association la Plume de Paon.

Deux autres événements de taille : la présentation d’une carte interactive du continent africain dans le but de faire entrer le patrimoine culturel africain dans le cyberespace.

Par ailleurs, le colloque “Edtech et Francophonie”, organisé par Business France et France EduNum International (FENI), vise à renforcer les relations entre les entreprises françaises et les autorités africaines et du monde francophone.

Le village sera le véritable cœur battant et le centre névralgique de l’île de Djerba, dont les richesses culturelles et historiques seront mises en avant à travers également l’organisation de plusieurs circuits culturels et touristiques. Les objets d’artisanat, les attraits touristiques et culturels, les spectacles, aussi bien que les spécialités culinaires nationales y seront largement présents.

Outre la salle de conférences, des stands pour les expositions ainsi qu’une ” scène talents francophones” y seront mis à la disposition des participants afin de présenter un programme ludique, didactique, culturel assorti de performances artistiques et de déambulations diverses à travers les stands de plusieurs pays participants, offrant aux visiteurs de tous bords une sorte de ” maison commune ” de partage dans l’esprit d’un ” Hub créatif ” d’entrepreneuriat, d’innovation et de culture au cœur de l’île de Djerba qui sera parée de toute sa beauté pour accueillir ses invités pour qui le français se veut non seulement une langue partagée et utilisée, mais un outil de création et de réussite à plus d’un titre.