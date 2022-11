Le palmarès de la 33ème édition des Journées cinématographiques de Carthage -JCC 2022- dans le cadre de la compétition des longs métrages

Prix Tahar Cheriaa – 1ère œuvre : La Vie d’après de Anis Djaad – Algérie

Tanit de bronze : Sharaf de Samir Nasr – Égypte

: Sharaf de Samir Nasr – Égypte Tanit d’argent : Sous les Figues – Erige Sehiri – Tunisie

Tanit d’Or : Les Révoltés (Vuta N’Kuvute) de Amil Shivji – Tanzanie

Une rumeur court à son sujet dans un village perdu en Algérie. Hadjer est forcée de fuir le village en compagnie de son fils, Djamil. La fin d’une vie paisible et le début d’une survie tourmentée dans les méandres de la grande ville. Proie au désir des hommes, Hadjer va devoir se battre pour s’extraire de leurs griffes mais surtout préserver son fils dont les pulsions d’adolescent sonnent le péril.

Sharaf, basé sur le roman de Sonallah Ibrahim, est l’histoire d’un Candide moderne dans un monde arabe dystopique. Sharaf tue un homme en légitime défense et il est jeté dans une prison qui reflète le microcosme de la situation complexe des sociétés arabes vivant sous la dictature et la pauvreté et qui dépend d’un système économique mondial injuste.

Au milieu des figuiers, pendant la récolte estivale, de jeunes femmes et hommes cultivent de nouveaux sentiments, se courtisent, tentent de se comprendre, nouent – et fuient – des relations plus profondes.

Pendant les dernières années de la colonisation britannique à Zanzibar, l’éclosion d’une histoire mêlant amour et politique. Denge, un jeune combattant pour la liberté, rencontre Yasmin, une femme indienne zanzibarite, au milieu de la nuit, alors qu’elle est sur le point de se marier. La passion et la révolution s’intensifient.