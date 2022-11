La Tunisie accueillera, le 17 novembre 2022, la première édition du Festival de l’Intelligence économique francophone (FIEF), organisée en marge du XVIIIème Sommet de la Francophonie (19 et 20 novembre 2022, à Djerba).

Plus de 35 intervenants de haut niveau des cinq continents seront réunis dans le cadre de ce conclave, dont l’invitée spéciale est la première femme présidente de l’Ile Maurice, Ameenah Gurib-Fakim, Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, prix du Conseil national et économique de Maurice et prix de l’Union africaine pour les femmes et la science.

Organisé par le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) et labellisé par le Comité d’organisation du XVIIIè Sommet des chefs d’Etats et de gouvernements de la francophonie, le FIEF 2022, parrainé par Radhi Meddeb -fondateur et président du Conseil d’administration du Groupe Comete Engineering- accueillera d’éminents intervenants tunisiens et internationaux qui aborderont diverses thématiques liées à l’intelligence économique.

Les panels seront axés sur une série de sujets, dont ” Réaliser l‘analyse stratégique de la francophonie économique ” ” défendre la francophonie économique par l’intelligence collective “, ” Influencer les normes au profit de la francophonie économique “…

Les résultats des travaux seront présentés dans un Livre Blanc ” Doper la Francophonie économique “, lequel sera remis aux dirigeants réunis pour le Sommet de Djerba.

Le FIEF sera précédé d’une formation internationale, du 14 au 16 novembre 2022, sur le thème ” Intelligence économique et stratégie de conquête des marchés francophones “. Plusieurs problématiques seront abordées à cette occasion, telles que ” la Géoéconomique de la Francophonie économique “, ” l’approche stratégique des marchés Francophones “, ” la construction d’un dispositif d’intelligence économique “…