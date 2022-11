La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a exprimé son engagement, lors d’un entretien avec des femmes entrepreneures, à consacrer une fenêtre sur la plateforme Raidet, pour notamment coordonner avec les différentes structures publiques et résoudre certains problèmes de la ligne de financement des nouveaux projets dans le cadre du programme national pour l’entreprenariat et l’investissement Raidet.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunion sur l’innovation et l’initiative, organisée sous la tutelle de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, indique un communiqué du ministère rendu public.

Elle a pour objectif la proposition de nouvelles mesures et solutions pour la promotion du secteur de l’investissement et de l’innovation. La rencontre a été consacrée à l’examen des moyens d’accroitre le nombre des femmes entrepreneures.

Les femmes ne représentent que 3pc des cheffes d’entreprises en Tunisie, dont 80pc sont installées dans le grand Tunis.

Belhaj Moussa a annoncé que le ministère organisera prochainement une rencontre avec la participation de l’association Red Start Tunisie. Elle sera une occasion pour la signature d’une convention de partenariat et la présentation des domaines de travail commun afin de renforcer l’encadrement et l’accompagnement des femmes entrepreneures.