La mobilisation des sources de financements extérieurs pour la PME était l’autre volet sur lequel la BCT a été active, affirme le gouverneur qui rappelle à cet effet que 5 lignes de crédit rétrocédées au secteur bancaire sont disponibles pour financer les PME.

Il s’agit de :

une ligne de crédit italienne de 50 millions d’euros (un Programme d’appui au secteur privé et à l’inclusion financière dans les domaines de l’agriculture et de l’économie sociale et solidaire);

une ligne de crédit espagnole de 25 millions d’euros aux opérateurs tunisiens et sociétés mixtes tuniso-espagnoles pour financer les importations des biens et services d’origine espagnole ;

une ligne de crédit française de 30 millions d’euros pour financer les biens et les services d’origine française.

Il s’agit également d’un Programme de financement du commerce Interarabe de 220 millions de dollars (revolving) destiné à financer des transactions commerciales, et d’une ligne de crédit allemande (KFW / TPME II) de 140 millions d’euros destinée à financer les TPME pour la promotion de l’emploi.

Il a précisé que toutes ces lignes sont à des conditions concessionnelles de 12 à 15 ans de maturité avec des délais de grâce allant jusqu’à 5 ans, et des taux fixes aux alentours de 6,5%.

Un document publié par l’OCDE (Organisation de la coopération et du développement économiques) en 2013 sur l’évaluation des lignes de crédits destinées aux PME tunisiennes, avait recommandé “une gestion des lignes moins complexe, moins longue et plus souple en simplifiant les processus d’instruction et enfin la mise en place d’une véritable stratégie de communication avec des moyens adaptés“.