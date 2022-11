La délégation guinéenne, regroupant des représentants de l’Observatoire guinéen des migrations et un représentant de l’Organisation internationale pour les migrations en Guinée, a proposé, lors d’une rencontre avec la directrice générale de l’Observatoire national de la migration, Ahlam Hammami, la conclusion d’un accord bilatéral pour l’échange des données statistiques sur les communautés tunisiennes en Guinée et guinéennes en Tunisie.

Selon un communiqué publié par l’observatoire mercredi, la délégation a exprimé son intérêt pour un projet visant à établir un système national global, unifié et intégré sur la migration qui sera réalisé par l’observatoire de la migration.

A cette occasion, le Directeur général adjoint de l’Observatoire guinéen des migrations a donné un aperçu des missions de l’Observatoire créé en 2019, qui consistent principalement à collecter les informations et les données, analyser et échanger les indicateurs et de mener des recherches et des études sur le thème de la migration.

Pour sa part, la Directrice générale de l’Observatoire national de la migration a souligné l’ouverture de son institution aux expériences similaires, notamment au niveau africain, soulignant l’importance de l’échange d’expertises et de données entre les pays dans le domaine de la migration.

Elle a, à cette occasion, salué l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations en tant que partenaire actif de l’Observatoire.

Au cours de cette réunion, les participants ont évoqué l’expérience réussie de l’observatoire en matière de recensement national sur les migrations internationales, réalisée en partenariat avec l’Institut national de la statistique et le Centre international pour le développement des politiques migratoires, notant son rôle dans l’étude des formes de migration internationale et sa contribution à la préparation, la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales dans le domaine de la migration.

Les deux parties ont exprimé, au cours de cette rencontre qui s’est déroulée en présence de la représentante de l’Organisation internationale pour les migrations en Tunisie, Mme Paola Bacci, leur disposition à renforcer la coopération et le partenariat dans le domaine de la migration.