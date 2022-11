Le Forum Economique de la Francophonie (FEF Djerba 2022), sur le thème ” Pour une croissance partagée dans l’espace francophone “, se tiendra les 20 et 21 novembre courant, dans le cadre du 18ème Sommet de la Francophonie (les 19 et 20 novembre 2022, à Djerba).

Ce forum vise à offrir aux acteurs économiques (hommes d’affaires, entreprises, institutions, porteurs d’idées de projets, experts et décideurs…), représentants de la Tunisie et de plus de 80 pays, un cadre d’échange permettant de renforcer le dialogue et d’identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat entre les pays de l’espace francophone dans de nombreux domaines, dont l’investissement et la numérisation.

Plusieurs thèmes seront abordés à cette occasion, à savoir “l’intégration des Chaînes de Valeurs et Densification des Echanges dans l’Espace Francophone “, “le Financement de l’Entreprise Privée Francophone : Vecteur de Croissance partagée, de Création d’Emplois et d’Innovation ” et ” Entrepreneuriat des Jeunes et des Femmes dans l’Espace Francophone à l’ère de la Transition Numérique “.

Pour rappel, outre le FEF Djerba 2022, les événements parallèles du Sommet de la Francophonie comportent l’organisation du village de la Francophonie du 13 au 22 novembre courant. Il se présente comme un espace culturel par excellence où s’exposent les pays et les institutions francophones, mais aussi la société civile, les média et les entreprises dans le cadre de plusieurs évènements culturels et artistiques.

En outre, des événements parallèles, labélisés par le Comité National d’Organisation du Sommet de Djerba (CNO) seront organisés sur tout le territoire tunisien, et ailleurs, tout au long de la prochaine période jusqu’à la tenue du Sommet.