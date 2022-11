Lors des travaux du forum mondial de sécurité sociale, tenu récemment à Marrakech au Maroc, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a été élue membre du bureau exécutif de l’association internationale de la sécurité sociale (AISS), et ce pour le mandat de 2022-2024.

Organisé par l’AISS, le forum a été une occasion pour tenir la réunion périodique du bureau de liaison de l’Afrique du Nord de l’association, présidé par la Tunisie.

Le coordinateur régional de l’Afrique et de l’Asie et les représentants officiels des différentes institutions de sécurité sociale dans la région de l’Afrique du Nord ont pris part à cette réunion.

Au cours du forum, plusieurs réunions sur les priorités et défis mondiaux dans le domaine de la protection sociale ont eu lieu.

Lors de cet évènement, le président directeur général de la CNSS a été élu membre de l’AISS et la présidente directrice générale de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) a été élue présidente de la commission technique chargée de l’analyse des politiques et recherches au sein de l’AISS tandis que la directrice centrale des affaires financières et de la comptabilité à la CNSS a été élue membre de la commission de contrôle de l’AISS pour le même mandat.