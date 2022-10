La Tunisie poursuivra son appui pour résoudre les problèmes de la région dans le cadre de ses engagements et de ses partenariats, notamment à l’occasion de son élection en tant que “membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine” durant la période 2022-2024, mais aussi de sa présidence du 18e Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba les 19 et 20 novembre 2022. C’est ce qu’a indiqué le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

Président la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères arabes, en prévision de la 31e session du Sommet de la Ligue des Etats arabe, les 1er et 2 novembre 2022, Jerandi a souligné que ” la réussite de la Tunisie à mettre en place un mécanisme de coopération entre la Ligue des Etats arabes et le Conseil de sécurité de l’ONU, constitue une tribune internationale supplémentaire, offrant plus d’opportunités pour approfondir la compréhension des questions arabes et mobiliser le soutien nécessaire”, précise le communiqué du département des Affaires étrangères.

Pour Jerandi, la consolidation d’un rôle arabe actif au sein des équilibres internationaux actuels, confirme la nécessité de l’identification d’une nouvelle approche de traitement des questions économiques arabes, dans le cadre de la solidarité, de la complémentarité et de l’intégration pour relever les défis qui se posent. Il a mis l’accent sur la nécessité d’optimiser les capacités de la région arabe, de tirer profit de ses ressources humaines et d’hisser l’autonomie et l’autosuffisance, piliers de sécurité pour la région Arabe.

Le chef de la diplomatie tunisienne a évoqué l’importance particulière à la dimension sociale dans l’action arabe commune, via la réorganisation des priorités de réforme, notamment l’éducation, l’autonomisation de la femme, la participation des jeunes dans les questions publiques et la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle.

Jerandi a, par ailleurs, rappelé les initiatives, actions et contacts entrepris par la Tunisie tout au long de sa présidence du 30e sommet de la Ligue arabe, depuis mars 2019, dans un contexte régional et international sans précédent et imposé par la pandémie de Covid-19 et les répercussions de la crise russo-ukrainienne.

Il a appelé à engager une action arabe solidaire permettant de prendre l’initiative dans la résolution des crises que traversent encore un nombre de pays et d’unifier les positions afin de restaurer la stabilité et la sécurité.

A la fin de son intervention, Jerandi a remis la présidence du Conseil à son homologue algérien, Ramtane Lamamra dont le pays abrite les travaux de la 31ème session du sommet de la Ligue des Etats arabes.