Samedi 29 octobre 2022, démarrait la 33ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage, pour se poursuivre jusqu’au 5 novembre 2022 à la Cité de la culture de Tunis. Ce prestigieux festival du 7ème art tunisien, arabe et africain est, cette année, placé sous le signe de la rencontre, du partage et de l’optimisme.

Et comme à son accoutumée, l’opérateur national des télécommunications, Tunisie Télécom, prend pleinement part à cet évènement majeur en sa qualité de “partenaire officiel“ de la culture tunisienne, avec notamment une présence remarquable et remarquée lors de la cérémonie d’ouverture.

TT ouvre la voie … à un avenir meilleur

Le message principal des JCC « Ouvrons la voie » laisse libre court à l’imaginaire, à la créativité et à la remise en question. Et c’est dans ces thèmes évocateurs que l’entité Tunisie Télécom a pensé sa présence à cette 33ème édition de ces Journées, en proposant aux invités plus qu’une simple expérience, « une immersion multidimensionnelle » à même de permettre ainsi aux participants une interaction en toute intimité avec la marque.

Créée en collaboration avec le talentueux Ferid Sanaa , artiste visuel et d’art interactif, elle mêle une dimension sensorielle, systémique à une complète symbiose avec la fiction narrative et abstraite.

De sa plume, Ferid la décrit comme « un concept d’immersion quasi-totale grâce auquel nos propres sens nous mènent à l’évasion, à vivre au sein d’une bulle hors du temps et de l’espace. Mais au-delà de subir le contenu, il s’agit là d’amener le participant à choisir sa propre destinée, dans un lieu où plénitude et conscience règnent en maîtres ».

Quand technologie et cinéma ne font plus qu’un …

Pour cette édition, Tunisie Télécom a en effet pris le contre-pied des habituelles festivités des JCC en posant sur le tapis rouge une expérience cubique, clin d’œil au message de la marque « El Khir el Kodem », et dont l’originalité de la forme n’a d’égale que l’authenticité du fond.

Deux minutes transcendantes qui tendent à matérialiser la promesse de la marque dans un cadre intimiste et introspectif.

Sa raison d’être ? Susciter la surprise, l’étonnement, les questionnements, le changement … mais une chose est certaine, elle ne laisse point indifférent !

Et c’est là que réside toute la force de TT : en alliant technologie (son cœur de métier) et son savoir-faire dans le cadre de la valorisation culturelle, c’est l’expérience « ثنيتك اختار » qui a vu le jour pour le plaisir des passionnés de ciné.

Parce que Tunisie Télécom croit en nous, en vous et en notre potentiel commun … pour un devenir meilleur !