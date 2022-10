L’urgence climatique s’est fait entendre lors de la dernière session des Assemblées des Nations Unies tenues du 22 au 26 septembre 2022.

Lors du débat général, les pays insulaires ont appelé à assurer un tournant urgent de l’action multilatérale, et évoqué le ” Ground Zéro climatique subi par le Pakistan, pays faisant partie des 10 pays les plus vulnérables aux changements climatiques, … lequel a noyé un tiers de ce pays et touché 33 millions de personnes”.

Kausea Natano, Premier ministre de Tuvalu, un pays qui risque de devenir inhabitable d’ici 20 à 30 ans avait déclaré ” si la communauté internationale permet à tout un pays de disparaître en raison des changements climatiques, quel espoir reste -t-il ?”.

“C’est la première fois dans l’histoire que l’inaction collective de nombreuses nations, aura rendu des pays souverains inhabitables”, a-t-il également, souligné.