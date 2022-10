Le ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jerandi, participe à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel qui se tient les 29 et 30 octobre à Alger dans le cadre des préparatifs de la 31e session ordinaire du Conseil au niveau du Sommet dans sa 31e session prévue les 1er et 2 novembre prochain et au cours de laquelle la présidence du Sommet sera remise à la Tunisie.

La réunion ministérielle préparatoire se focalisera sur les points inscrits à l’ordre du jour du Sommet ainsi que sur l’élaboration de visions communes face aux défis auxquels fait face le monde arabe à la lumière des changements survenus sur la scène internationale et leurs répercussions sur les Etats et peuples arabes, selon un communiqué du département des affaires étrangères publié vendredi.

Des entretiens sont prévus en marge de la réunion entre le ministre et ses homologues sur les questions d’intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international.

A noter qu’une réunion préparatoire au niveau des hauts fonctionnaires a eu lieu les 26 et 27 octobre dans la capitale algérienne.