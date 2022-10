Coopération  : KAAT, le bras opérationnel de la KOICA en Tunisie

Mercredi 26 octobre 2022, la KAAT – pour “Koica Alumni Association in Tunisia“ (ou Association des Anciens Stagiaires de la KOICA) – tenait son assemblée générale ponctuée d’un «Séminaire sur le partage des connaissances», dans un hôtel situé aux Berges du Lac.

Pour ce faire, la plupart des bénéficiaires tunisiens de formation en Corée à travers la KOICA (Agence coréenne de coopération internationale) étaient présents, sans oublier bien évidemment l’ambassadeur de la Corée en Tunisie, Nahmkook SUN, et la Directrice – Pays au Bureau de la KOICA en Tunisie, NAMSOON Lee, la Directrice Pays au Bureau de la KOICA en Tunisie ; mais aussi KHAMMARI Mustapha, ancien ambassadeur de Tunisie en Corée ; Khaled SELLAMI, directeur général de l’Unité de l’administration électronique au sein de la présidence du gouvernement ; Adnen LASSOUED, président de l’Instance nationale d’accès à l’information (INAI) en Tunisie ; Khaoula LAABIDI, directrice de l’Ecole nationale d’administration (ENA – Tunisie),

Dans son allocution d’ouverture, M. SUN a prononcé des mots très forts sur la qualité de la coopération tuniso-coréenne. Entre autres, tout en rappelant qu’il n’est en Tunisie que depuis juin 2021, le diplomate coréen a dit s’être « rendu compte que les liens d’amitié et de coopération entre nos deux pays n’ont cessé de se renforcer et de se développer au cours des 53 années de relations diplomatiques entre la Corée et la Tunisie ».

Ces liens de coopération ont notamment concerné la promotion de la bonne gouvernance. « Notre lutte commune contre la corruption, la création de nouveaux emplois décents, le renforcement des relations entre nos fonctionnaires d’Etat, ainsi que les progrès dans le domaine de la science et de la technologie grâce à l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) se sont ainsi renforcés ».

Optimiste, M. SUN assure « envisager davantage d’opportunités d’établir des relations entre nos deux pays », et que « notre objectif à moyen et long terme est d’étendre cette collaboration à d’autres domaines et de diversifier les possibilités de coopération par le biais de KAAT ».

Dans cette perspective, l’ambassadeur de la Corée indique que les nombreux membres/adhérents de la KAAT peuvent améliorer leurs compétences dans différents domaines grâce aux expériences de formation dispensées en Corée. Et par ricochet, ils sont en mesure de ramener et d’appliquer leurs compétences dans leurs domaines respectifs.

D’ailleurs, il n’a pas manqué de faire savoir que la cheffe du gouvernement, Najla Bouden Romdhane, est un membre de la KAAT.

En conclusion de son intervention, l’ambassadeur se dit « fier de la manière dont ce projet de formation a contribué à renforcer les relations entre nos deux pays ».

Ces mots sonnent d’autant plus vrai que la devise de la KOICA est “Peuple – Paix – Prospérité – Planète“. Nous comprenons par-là que toute prospérité a besoin de paix au sein de la société, du peuple, et que cette prospérité ne doit ne faire aux dépens de l’environnement, de la planète.

Faire plus, faire mieux

Pour sa part, la directrice du Bureau Pays de la KOICA, NAMSOON Lee, va entrer dans le vif du sujet et parler effectivement de l’objet de la rencontre, à savoir l’assemblée générale 2022 de la KAAT. Et c’est l’occasion pour elle de remercier tous les intervenants et participants pour leur présence, en particulier la présidente de la KAAT, Imen Maddouri, et les membres du Bureau de la KAAT (Jihene Louati, Oumaya Maddouri, Takoua Grami), « qui ont apporté leur soutien et leur coopération et ont contribué au bon déroulement de cet événement », dit-elle.

A souligner au passage que la KAAT a été fondé en 2017 et entré en activité avant le début de la pandémie de Covid-19.

Plus généralement et depuis son arrivée en Tunisie il y a seulement trois mois, Mme Lee assure avoir eu plusieurs réunions avec des représentants de la présidence du gouvernement, mais aussi du département de la Formation, du ministère de l’Economie et de la Planification, de l’INNROPI, HAICOP (Haute autorité indépendante de la commande publique) et de l’ENA.

Elle a évoqué ces réunions à dessein, en ce sens qu’elle y a croisé de nombreux membres/adhérents de la KAAT « qui jouent désormais un rôle important dans nos projets KOICA ». La directrice du Bureau Pays de la KOICA affirme avoir « été impressionnée et inspirée par leur enthousiasme, leur expertise et leur capacité à mettre en œuvre nos projets ».

D’où l’importance, selon elle, de la formation en Corée qui la motive encore plus pour « continuer à développer les programmes de formation que nous proposons » au niveau de la KOICA. C’est pourquoi elle adresse un message de gratitude particulier à Lobna Zoghlami et à Rabeb Dbabria, lesquelles déploient d’immenses efforts pour assurer la réussite des programmes de formation de l’agence chaque année.

Par ailleurs, elle regrette que la pandémie de Covid-19 ait entravé les activités de la KOICA, mais se félicite de la reprise de ses activités, ce qui a permis l’organisation de cette assemblée en présentiel, et ce pour la première fois depuis 2020.

Pour ce, elle saisit l’occasion pour lancer un appel aux membres de la KAAT pour lui présenter des idées (de projets)…

En effet, elle a déclaré à WMC que la KOICA opère principalement dans deux secteurs, à savoir l’e-gouvernance et la formation. Toutefois, Mme Lee indique que l’agence a aussi travaillé au cours des deux dernières dans le domaine de l’agriculture. Et dans ce cadre, l’agence travaille actuellement sur trois projets, mais un autre va s’ajouter à la fin de l’année avec l’INNORPI.

Concernant le programme de volontaires de la KOICA, Mme Lee a affirmé qu’à cause de la pandémie de Covid-19 le programme a été logiquement mis en veilleuse, mais elle a promis qu’il reprendra à la fin de l’année en cours.

Et de rappeler que le programme compte, actuellement, 147 volontaires.

Ceci étant, la KOICA n’a pas manqué d’apporter de l’aide à des associations, comme SOS Gammarth auquel elle a fourni notamment des fournitures scolaires. Elle promet d’étendre les activités dans ce sens au cours de l’année prochaine.

Dans ce cadre, elle souhaite une synergie entre les volontaires et les membres de la KAAT, et ce en vue de donner plus d’impact aux actions sociales de la KOICA.

Quant aux principaux objectifs de la KAAT, ils sont au nombre de trois. Le premier concerne la promotion des activités sociales, culturelles et éducatives et améliorer l’expertise de ses membres, de sorte qu’ils puissent être au service des deux pays.

Le deuxième objectif a trait à la dissémination des connaissances et l’expérience acquises en Corée. Ce qui est à même de permettre à la Tunisie d’avancer dans le domaine de la gouvernance.

Le troisième et dernier objectif vise la réalisation d’un partenariat communautaire pionnier qui servira efficacement la communauté tunisienne, d’une part, et consolidera l’amitié tuniso-coréenne et les échanges culturels entre les deux pays, d’autre part.

Et Namsoon LEE de promettre de tout faire pour que les relations et les interactions entre la Tunisie te la Corée se renforcent, et ce en vue de maintenir et d’améliorer la coopération à l’avenir.

On aura compris, le KAAT est élevé au rang de “bras opérationnel“ de la KOICA en Tunisie.

A souligner qu’au cours de cette rencontre, deux membres KAAT, en l’occurrence Nadia CHEBBI et Imen BEN HASSINE, ont partagé leurs expériences en tant qu’étudiantes de master en Corée dans le cadre du programme de bourses de la KOICA (SP), réservé aux étudiants de master dans divers domaines d’études (développement urbain et régional, gestion publique et réformes du secteur public, développement…).

Et selon leurs témoignages, leur séjour en Corée du Sud a été très bénéfique pour elles au double plan académique et culturel. Cependant, elles regrettent que les structures où elles exercent en Tunisie n’aient accordé aucun intérêt au travail qu’elles ont effectué au “Pays des matins calmes“.

Tallal BAHOURY