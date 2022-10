Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche œuvre à développer un programme de recherche dans le domaine des semences permettant de préserver les variétés locales et de créer de nouvelles variétés hautement productives et susceptibles de résister à la sècheresse et aux maladies fongiques.

C’est ce qu’a affirmé Mahmoud Elyes Hamza, ministre de l’Agriculture, lors d’une “table verte”, manifestation organisée par l’ambassade d’Italie à Tunis, jeudi 27 octobre 2022, en collaboration avec l’agence italienne pour la coopération de développement, sur les programmes de recherche susceptibles de renforcer les techniques de production pour protéger les écosystèmes et améliorer leur capacité à mieux s’adapter aux changements climatiques.

Il a précisé que son département est entrain de réaliser une nouvelle étude sur ” l’eau à l’horizon 2050 “, dans le but de mettre en œuvre une stratégie garantissant la durabilité des ressources hydrauliques et une autre étude permettant d’évaluer les effets des changements climatiques sur la sécurité alimentaire afin de développer une stratégie nationale pour adapter l’agriculture tunisienne aux changements climatiques.

Selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, Hamza a souligné la portée des résultats des deux études dans la mise en œuvre de la politique de développement future pour l’agriculture durable.

Il a ajouté que son département a également mis en œuvre un plan d’action national visant dans une première étape à réaliser l’autosuffisance en blé dur.

Il a évoqué le rôle de “la table verte “dans l’adoption des solutions nécessaires pour les défis du développement durable et de la sécurité alimentaire d’autant que le secteur agricole est confronté à plusieurs défis à l’instar des changements climatiques et la rareté des ressources naturelles et leur impact sur la durabilité des systèmes écologiques, des cultures et des alimentations.

La table verte est organisée dans le cadre de la 6ème session du festival du développement durable et constitue l’un des plus grands évènements italiens, visant à sensibiliser les citoyens, les jeunes, les associations et les institutions au sujet du développement durable, mais aussi pour évaluer les résultats réalisés par les organisations mondiales et la société dans l’exécution de la stratégie des Nations unies en 2030.