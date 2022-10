La société française Sherpa Engineering et la GIZ Tunisie ont signé un MoU au profit des professionnels tunisiens pour créer de nouveaux emplois dans le domaine de l’informatique en Tunisie.

Sherpa Engineering, une société experte en modélisation et contrôle-commande, ouvre une filiale en Tunisie et va recruter des dizaines de Tunisiennes et Tunisiens avec le soutien du programme Soft Landing de la GIZ Tunisie.

Le programme de Transformation Digitale offre à Sherpa Engineering un soutien au recrutement et des conseils juridiques.

De plus, le cœur de l’innovation de la scène tunisienne The DOT accueillera les premiers employés de Sherpa Engineering MENA pendant les prochains mois.

De son coté, Sherpa Engineering s’engage à recruter de nouveaux collaborateurs et à soutenir l’écosystème des startups tunisiennes.

Cette activité de la composante “Business and Invest” est mise en œuvre dans le cadre de l’Initiative spéciale Formation et emploi – Invest for Jobs, mandatée par le Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) et implémentée par la GIZ Tunisie via son Programme de Transformation Digitale.

