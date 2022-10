Le WWF (Fonds mondial pour la nature) Afrique du Nord a lancé, mardi 25 octobre 2022, un appel à candidatures pour le recrutement de nouveaux membres associatifs du Réseau tunisien des changements climatiques (TNCC), actuellement formé de 16 associations tunisiennes, et ce dans le cadre de la mise en œuvre du projet ” RESILENCE “.

Le projet RESILIENCE a pour objectif de mobiliser et de renforcer les capacités des organisations de la société civile en Tunisie pour mener un dialogue constructif auprès des pouvoirs publics sur la résilience aux changements climatiques et œuvrer à l’atténuation de ces changements par des initiatives et de mesures d’adaptation.

Cofinancé par l’Agence Française de Développement (AFD), ce projet est mis en œuvre par WWF Afrique du Nord en partenariat entre le WWF France.

Ce projet vise à renforcer, d’ici 2024, la résilience aux changements climatiques à l’échelle nationale et territoriale via la promotion de solutions d’adaptation fondées sur les écosystèmes en s’appuyant sur la société civile et les initiatives communautaires.

Les nouvelle des organisations de la société civile en Tunisie qui intégreront le Réseau Tunisien des changements Climatiques seront capables de travailler au sein d’un réseau solide et actif, en menant à bien un plan d’action commun réalisable afin de convaincre les acteurs publics de prendre des engagements en matière de lutte contre les changements climatiques.

La date limite de soumission des candidatures est le 30 novembre 2022 à 18h00. Les candidatures doivent être soumises par courrier électronique à l’adresse suivante : na.contact@wwfna.org