Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Nasreddine Nsibi, lors d’une réunion du Comité directeur national mixte avec la Banque tunisienne de solidarité (BTS), vendredi 21 octobre 2022, a estimé nécessaire d’élaborer une base de données sur la création des projets.

Il s’agit de dresser un bilan des activités à financer dans les différents domaines et régions et s’informer des idées de projets d’une valeur ajoutée et à forte employabilité.

Organisée au ministère de l’Emploi et axée sur le suivi et l’évaluation des objectifs durant la période 2018/2022 en présence du président directeur général de la BTS, Khlifa Sboui, la réunion a permis de présenter un exposé détaillé sur le développement des activités de la banque.

Nsibi a souligné à cette occasion l’attachement du gouvernement à développer les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises, à faciliter les mesures et à développer le cadre législatif. Il a également recommandé de favoriser les conditions de pérennisation des projets.

Pour sa part, le PDG de la BTS a affirmé que la banque est un mécanisme de soutien aux efforts de l’Etat et du ministère de l’Emploi ainsi qu’à la promotion de l’initiative personnelle.