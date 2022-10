Le Goethe-Institut organise la semaine du film allemand à Tunis, du 25 au 28 octobre 2022, à la salle Tahar Cheriaa, à la Cité de la culture Chedly Klibi à Tunis, en entrée libre et gratuite. Ce Focus sur le jeune cinéma d’Allemagne, informe le Goethe Institut, s’inscrit dans le cadre de la programmation cinématographique régulière de l’Institut ” Filmklub ” et s’intitule ” Deutscher film, Chfama jdid ” (du dialecte tunisien en français : quoi de neuf).

Ce cycle de projections organisé en partenariat avec la cinémathèque tunisienne, vise à faire découvrir sept long à moyen-métrages de la jeune création cinématographique allemande, de différents genres tels que la fiction, le documentaire et l’expérimental. Passionnant et innovant, ce cinéma est issu d’une nouvelle génération de cinéastes téméraires qui ne craignent pas d’expérimenter et de défier le monde du cinéma en perpétuelle évolution.

Pendant quatre jours, les cinéphiles auront l’occasion de voir 7 films récents et inédits de jeunes cinéastes allemands réalisés entre 2017 et 2021.

Ci-après le Programme détaillé:

Mardi 25 octobre 2022 :

18h30 : Film d’ouverture “Self-criticism of a bourgeois dog” de Julian Radlmaier, (2017, 99′)

Synopsis : Un chien bourgeois et ancien cinéaste confie comment il est devenu quadrupède en échouant en amour, en ramassage de pommes et en révolution. Une comédie politique aux rebondissements magiques.

Mercredi 26 octobre 2022 :

16h30 : “Purple sea”, d’Amel Alzakout et Khaled Abdulwahed, (2020, 67′)

Synopsis : Réalisé à partir d’images filmées par l’artiste syrienne Amel Alzakout après que le bateau sur lequel elle fuyait la Syrie eut fait naufrage, au large de Lesbos, Purple Sea rend compte du moment où la co-réalisatrice et les autres passager.ère.s flottent dans l’eau avec leurs gilets de sauvetage, dans l’attente de secours. En off, sa voix accompagne cette expérience extrêmement poignante.

18h30 : “Windstill”, de Nancy Camaldo, (2021,115′)

Synopsis : Plein été et chaleur étouffante en Allemagne : Lara (Giulia Goldammer) s’occupe de sa fille d’un an, tandis que son petit ami Jacob (Thomas Schubert) travaille comme cuisinier. La vie quotidienne est épuisante et une brume de frustration plane sur le couple. La reconnaissance, que ce soit dans le couple ou au travail, fait défaut. Un jour, Lara laisse sans mot dire le bébé à Jacob et sort de la routine. Elle s’enfuit chez elle, dans le Tyrol du Sud, où sa sœur Ida (Barbara Krzoska), dont elle est séparée, entretient la ferme de ses défunts parents avec un intérimaire. Mais l’apparition inattendue de Lara ouvre de vieilles blessures et perturbe la paix fragile. Les sœurs parviendront-elles à se retrouver et à réécrire leurs projets de vie ?

Jeudi 27 octobre 2022 :

16h30 : “A sound of my own”, de Rebecca Zehr, (2021, 52′)

Synopsis : La liberté n’existe-t-elle qu’au-delà de l’héritage de vos parents ? Marja a pris la relève de son défunt père au sein du légendaire groupe Krautrock Embryo. Lorsqu’elle joue d’un instrument, elle vit dans la musique. En arrangeant soigneusement les sons et les images du passé et du présent, A SOUND OF MY OWN se fond dans une composition à part entière.

18h30 : “Outside Noise”, de Daniela Zahlner et Mia Sellmann, (2020, 61′)

Synopsis : Daniela ne sait pas ce qu’elle va faire ni où elle va vivre. Mia termine un master. Elles vont se retrouver, pendant plusieurs mois, entre Vienne et Berlin. Avec Natascha, une autre amie qui pense déménager à Vienne, elles déambulent et parlent d’elles.

Vendredi 28 octobre 2022 :

16h30 : “Freizeit Or : The Opposite Of Doing Nothing“, de Caroline Pitzen, (2021, 71′)

Synopsis : Berlin. Eté 2018. Ils ont 17 ans. Le quartier diversifié dans lequel ils ont grandi est un grand chantier, où les gens doivent céder la place aux rêves des autres. Elles dérivent dans la ville et se demandent comment quelqu’un pourra vivre dans cette ville à l’avenir. Ils sont toujours en discussion sur le sexisme quotidien, la responsabilité de l’individu face au système dans lequel nous vivons. Ce qui se passe et ce qui devrait se passer est en contradiction, mais ils gardent la foi.

18h30 : Film de clôture “Undine“, de Christian Petzold, (2020, 91′)

Synopsis : Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…