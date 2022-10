Les travaux du troisième Forum africain des Lions Clubs ont démarré jeudi 20 octobre 2022 à Hammamet et se poursuivront jusqu’au 23 courant, avec la participation d’environ 900 adhérents africains des Lions Clubs et en présence du président du Lions Club international et du président des Lions Clubs africains.

L’ordre du jour du forum comprend des discussions sur l’amélioration des services humanitaires ainsi que le développement des relations des pays africains avec le reste du monde.

Le président international des Lions Clubs a souligné l’importance du forum qui représente une occasion pour les participants afin de bénéficier d’expériences réussies, d’échanger les expériences, de renforcer les compétences des jeunes dans le domaine du leadership et de renouveler continuellement leur noble travail humanitaire et d’aide aux nécessiteux.

Le président des Lions Clubs en Tunisie, Najmeddine Ben Khlifa, a indiqué que le troisième forum africain comprend environ 20 séminaires de formation sur le leadership, le développement des capacités et le réseautage, la participation des Lions Clubs et de leurs membres au développement du continent africain au niveau des services humanitaires et des œuvres sociales et économiques, ainsi que la lutte contre l’impact du changement climatique, la protection des femmes et l’amélioration des conditions de vie des sociétés.

Il a souligné que l’Association internationale des Lions Clubs (abréviation des mots liberté et intelligence pour la sécurité de nos pays), fondée en 1917, est la plus grande organisation de clubs de services sociaux et humanitaires au monde avec 1,4 million d’adhérents, dont 1 150 en Tunisie, répartis dans 46 clubs.

Les Lions Clubs œuvrent dans 5 grands domaines : les maladies de la vue, le diabète, le cancer chez l’enfant, la lutte contre la malnutrition, et la préservation de l’environnement, a-t-il rappelé.

S’agissant des activités des Lions Clubs en Tunisie, il a noté que la formation de l’association remonte à 1968, et qu’elle a accompli et continue d’accomplir de nombreuses œuvres caritatives, dont la dernière est le réaménagement du dortoir au lycée de Kasserine, et la restauration du restaurant universitaire de Hammam-Chott avec un financement total d’environ 850 000 dinars, auquel l’association a contribué avec 350 000 dinars obtenus de l’organisation internationale.