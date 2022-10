Le Festival de musique soufie et mystique ROUHANIYET revient en 2022, et ce du 1er au 4 novembre à Nefta dans une 6ème édition baptisée “Houyem” après “Hanin”, slogan de la cinquième édition en 2021.

En attendant de dévoiler sa programmation, Rouhaniyet dont le descriptif porte cette année le nom du “Festival international de musique soufie” selon l’affiche se veut un événement international des arts mystiques et chants sacrés, et rejoint les plus grands festivals du genre, tels que Konya Mystic Music Festival, le Festival des Musiques Sacrées de Fès, les “Sacrées Journées” de Strasbourg ou Madrid Mantras Festival.

Au delà des spectacles, en amont et en aval des soirées musicales, à la périphérie du Grand Podium, se déroule un ensemble d’activités qui incitent le public à s’approprier l’événement en participant aux colloques animés par des grands conférenciers, aux ateliers, aux animations, aux stands de l’artisanat et des traditions populaires.