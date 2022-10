Dans un marché bien animé, le Tunindex a entamé la semaine boursière sur une note légèrement haussière, en progression de 0,07% à 8130,79 points, dans un volume bien fourni de 20,4MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre BH LEASING s’est retrouvé en haut de l’affiche. Dans un flux quasi-nul, le titre a progressé de 4,4% à 1,670 dinar(D).

Dans de maigres échanges, le titre ESSOUKNA a enregistré une hausse de 4,2% à 2,760D.

Depuis le début de l’année, la valeur a affiché une avancée de 34%. STIP a été le titre le plus lésé de la séance.

Dans un flux de 4 mille dinars, le cours de l’action a abandonné 4,3% à 4,210D. Le titre affiche, ainsi, une ascension de 68,4% depuis le début de l’année.

Le titre OfficePlast s’est retrouvé en zone rouge. L’action a perdu 3,2% à 1,230D dans un volume de 3 dinars.

Les titres Wifack International Bank et Lilas ont été les deux valeurs vedettes sur la séance, mobilisant respectivement des volumes de 6,1MD et 4,1MD, soit 30% et 20% du total du volume échangé.