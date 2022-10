Plus de 25 pays africains participeront aux travaux du 15ème congrès de l’association panafricaine des chirurgiens urologues (PAUSA) et du 22ème congrès de l’Association tunisienne d’urologie (ATU) qui se tiennent du 20 au 22 octobre à Hammamet.

Selon le président de l’Association, Ahmed Saïd Zribi, des experts et spécialistes d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie animeront les travaux des congrès et échangeront les informations sur les spécificités des maladies rénales en Afrique, les nouvelles techniques thérapeutiques et autres.

” L’ATU œuvrera à conclure des programmes de partenariat avec plusieurs pays notamment les pays anglophones afin d’élargir son rayonnement au niveau international “, a-t-il dit.

A noter que les deux congrès sont organisés à l’occasion de la célébration du 30ème anniversaire de la PAUSA et de l’ATU.